В Совете Европы готовят визит в Белград на фоне заявлений о проблемах на выборах

В начале 2024 года в Белград совершит визит представитель Конгресса местных и региональных органов власти Совета Европы с целью обсудить "усовершенствование избирательного процесса".

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, пишет "Европейская правда".

"После серьезных проблем, замеченных международными наблюдателями во время местных и парламентских выборов 17 декабря 2023 года, и на фоне продолжающихся протестов в сербской столице президент Конгресса Совета Европы Марк Кольс попросил представителя Конгресса по избирательным вопросам Стюарда Диксона осуществить визит в Белград в начале следующего года для встреч с сербскими властями", – говорится в объявлении.

Главной целью визита Диксона называют обсуждение "усовершенствования избирательного процесса и реформ, необходимых для борьбы с любыми потенциальными фальсификациями".

Ранее Диксон выразил глубокую обеспокоенность относительно проблем на сербских выборах, о которых сообщили международные наблюдатели.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда, а избирком отказался проводить перевыборы. В столице вспыхнули протесты.

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