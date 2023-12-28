Німеччина заблокувала активи РФ на понад €4 мільярди

У Німеччині заявляють, що заблокували російських активів на суму понад чотири мільярди євро.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, повідомляє Укрінформ.

"У Німеччині у зв’язку з російською загарбницькою війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро", – зазначив він.

За його словами, це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, а також заблоковані гроші російського центробанку.

Водночас речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер нагадав про рішення країн G7 заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць, для чого було започатковано реєстр збитків, завданих під час агресії, що він назвав важливим кроком.

Раніше ЗМІ повідомили, що США запропонували робочим групам "Групи семи" (G7) вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед цим з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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