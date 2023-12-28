Германия заблокировала активы РФ на более чем €4 миллиарда

В Германии заявляют, что заблокировали российских активов на сумму более четырех миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, сообщает Укринформ.

"В Германии в связи с российской захватнической войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – отметил он.

По его словам, это замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, а также заблокированные деньги российского центробанка.

В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о решении стран G7 заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников, для чего был основан реестр убытков, причиненных во время агрессии, что он назвал важным шагом.

Ранее СМИ сообщили, что США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, поскольку союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перед этим появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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