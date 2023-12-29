У Німеччині лікарі розпочали триденний страйк

Лікарі загальної практики та фахівці в Німеччині почали триденний страйк, внаслідок чого на тлі сплеску вірусних захворювань закрились тисячі лікарських кабінетів і невеликих клінік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Таким чином медики протестують проти урядової політики у сфері охорони здоров'я, яка, за їхніми словами, збільшує витрати, знижує доходи та обтяжує їх все більшою бюрократією.

До триденного страйку приєдналися понад 20 лікарських асоціацій.

Пацієнтам на час страйку рекомендують звертатися по екстрену медичну допомогу.

Оскільки 1 січня в Німеччині є державним святом, більшість клінік, які беруть участь у страйку, не будуть відкриті до 2 січня.

Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах сказав, що не розуміє, чому відбувається страйк.

"У нас зараз величезна хвиля захворюваності серед населення. Вимоги лікарів отримати більше грошей також добре відомі – цей страйк ні до чого не призведе", – сказав він.

У МОЗ вказали, що робота лікарів у Німеччині відносно добре оплачуються, порівняно з іншими країнами Європи.

Водночас Лаутербах назвав виправданою вимогу щодо зменшення бюрократичної тяганини у лікарській системі.

Він пообіцяв провести зустріч з лікарями в новому році, щоб вирішити їхні проблеми, хоча і попередив, що просте вливання більшої кількості грошей в систему не обговорюється.

Нагадаємо, 27 грудня працівники Ейфелевої вежі оголосили про страйк, приурочений до 100-річчя з дня смерті інженера Гюстава Ейфеля, який спроєктував її.

А минулої неділі страйк працівників дубайської компанії DNATA, яка займається наземним обслуговуванням авіарейсів, спричинив затримку рейсів в аеропорту Женеви.