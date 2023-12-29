В Германии врачи начали трехдневную забастовку

Врачи общей практики и специалисты в Германии начали трехдневную забастовку, в результате чего на фоне всплеска вирусных заболеваний закрылись тысячи врачебных кабинетов и небольших клиник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Таким образом медики протестуют против правительственной политики в сфере здравоохранения, которая, по их словам, увеличивает расходы, снижает доходы и обременяет их все большей бюрократией.

К трехдневной забастовке присоединились более 20 врачебных ассоциаций.

Пациентам на время забастовки рекомендуют обращаться за экстренной медицинской помощью.

Поскольку 1 января в Германии является государственным праздником, большинство клиник, участвующих в забастовке, не будут открыты до 2 января.

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах сказал, что не понимает, почему происходит забастовка.

"У нас сейчас огромная волна заболеваемости среди населения. Требования врачей получить больше денег также хорошо известны – эта забастовка ни к чему не приведет", – сказал он.

В Минздраве указали, что работа врачей в Германии относительно хорошо оплачиваются, по сравнению с другими странами Европы.

В то же время Лаутербах назвал оправданным требование по уменьшению бюрократической волокиты во врачебной системе.

Он пообещал провести встречу с врачами в новом году, чтобы решить их проблемы, хотя и предупредил, что простое вливание большего количества денег в систему не обсуждается.

Напомним, 27 декабря работники Эйфелевой башни объявили о забастовке, приуроченной к 100-летию со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля, который спроектировал ее.

А в минувшее воскресенье забастовка работников дубайской компании DNATA, которая занимается наземным обслуживанием авиарейсов, вызвала задержку рейсов в аэропорту Женевы.