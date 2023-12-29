Президент Латвии: Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс прокомментировал массированный ракетный удар РФ по украинским городам.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов", – отметил латвийский президент.

По его словам, единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты – это предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.

Ранее с аналогичным заявлением выступила посол США в Украине Бриджит Бринк.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.