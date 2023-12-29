Поменшало українців, які бачать Україну за 10 років процвітаючою країною ЄС

В Україні спостерігається суттєве зростання песимістичних настроїв щодо майбутнього країни, проте переважна більшість українців (73%) однаково зберігають віру, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), які наводить "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".



Під час аналогічного опитування, проведеного в жовтні 2022 року, таку відповідь дали 88% респондентів. І за цей самий період із 5% до 19% побільшало тих, хто вважає, що за 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.



За даними КМІС, у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно менше таких на сході країни, де у 67% оптимістичні погляди, а песимістичні поділяють 25%. В інших макрорегіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни, песимістично – 16-19%.



Найменше песимістів серед респондентів віком 60-69 років (10%), найбільше – серед молоді молодше 30 років (26%). Оптимістів у відповідних вікових групах 80% і 68% відповідно.



Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% та 1,4% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Як повідомлялося, Польща виявилась лідером симпатій громадян України з-поміж сусідніх держав за винятком Росії, а найбільш негативно українці відгукувались про Білорусь.

Нагадаємо, жовтневе опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що українці з помітним відривом найчастіше називають Сполучені Штати, Польщу та Велику Британію як країни, які надали Україні найбільше допомоги для протистояння повномасштабному російському вторгненню.