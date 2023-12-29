Уменьшилось количество украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС

В Украине наблюдается существенный рост пессимистических настроений относительно будущего страны, однако подавляющее большинство украинцев (73%) все равно сохраняют веру, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 29 ноября по 9 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые приводит "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Во время аналогичного опроса, проведенного в октябре 2022 года, такой ответ дали 88% респондентов. И за этот же период с 5% до 19% увеличилось число тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

По данным КМИС, во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет процветающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таких на востоке страны, где у 67% оптимистические взгляды, а пессимистические разделяют 25%. В других макрорегионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны, пессимистично – 16-19%.

Меньше всего пессимистов среди респондентов в возрасте 60-69 лет (10%), больше всего – среди молодежи моложе 30 лет (26%). Оптимистов в соответствующих возрастных группах 80% и 68% соответственно.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1 031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50% и 1,4% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение.

Как сообщалось, Польша оказалась лидером симпатий граждан Украины среди соседних государств за исключением России, а наиболее негативно украинцы отзывались о Беларуси.

Напомним, октябрьский опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что украинцы с заметным отрывом чаще всего называют Соединенные Штаты, Польшу и Великобританию как страны, которые предоставили Украине больше всего помощи для противостояния полномасштабному российскому вторжению.