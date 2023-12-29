Франция привлечет 90 тысяч правоохранителей к обеспечению безопасности на Новый год

Во Франции заявили об "очень высокой террористической угрозе" и поэтому мобилизуют более 90 тысяч полицейских и жандармов, а также пять тысяч военных для обеспечения безопасности на Новый год.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, которого цитирует Le Figaro.

По его словам, только Париж будут охранять шесть тысяч правоохранителей.

Дарманен добавил, что "в условиях очень высокой террористической угрозы" в операции будут участвовать 73 мобильных подразделения, в частности, бойцы элитной Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), а также вертолеты.

Ранее сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Перед этим стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.