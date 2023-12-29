Сунак: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що масовані атаки по українських містах показують, що глава Кремля Владімір Путін не зупиниться, поки не досягне своїх цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети – викорінення свободи і демократії", – підкреслив Сунак.

Він додав, що країни Заходу не дадуть Путіну перемогти.

"Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною – стільки, скільки буде потрібно", – зазначив глава британського уряду.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.