Сунак: Атаки РФ по Украине показывают, что Путин не остановится ни перед чем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что массированные атаки по украинским городам показывают, что глава Кремля Владимир Путин не остановится, пока не достигнет своих целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Эти широкомасштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели – искоренение свободы и демократии", – подчеркнул Сунак.

Он добавил, что страны Запада не дадут Путину победить.

"Мы должны продолжать стоять вместе с Украиной – столько, сколько потребуется", — отметил глава британского правительства.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.