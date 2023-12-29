МЗС Франції: Росія продовжує свою стратегію терору українців

Міністерство закордонних справ Франції "найрішучішим чином" засудило масовані російські удари ракетами та безпілотниками по Україні в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, в результаті яких загинули щонайменше 22 людини.

Про це йдеться в заяві на сайті французького МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство вказало, що своїми обстрілами "Росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури, щоб підірвати стійкість українського населення в цю другу зиму конфлікту".

Там наголосили, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну та надавати їй необхідну допомогу, щоб вона могла реалізувати законне право на оборону в тісній координації з партнерами.

"Франція також продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією", – підсумували у французькому МЗС.

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини, ще 132 дістали поранення.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.