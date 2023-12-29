МИД Франции: Россия продолжает свою стратегию террора украинцев

Министерство иностранных дел Франции "самым решительным образом" осудило массированные российские удары ракетами и беспилотниками по Украине в ночь на пятницу, 29 декабря, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека.

Об этом говорится в заявлении на сайте французского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство указало, что своими обстрелами "Россия продолжает свою стратегию террора, направленную на уничтожение украинской гражданской инфраструктуры, чтобы подорвать устойчивость украинского населения в эту вторую зиму конфликта".

Там подчеркнули, что Франция будет продолжать поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь, чтобы она могла реализовать законное право на оборону в тесной координации с партнерами.

"Франция также будет продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией", – подытожили во французском МИД.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека, еще 132 получили ранения.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.