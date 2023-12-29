Більшість швейцарців підтримує обмеження на запуск феєрверків
Понад три чверті населення Швейцарії підтримують подану цієї осені ініціативу щодо обмеження використання феєрверків приватними особами, передусім для добробуту тварин та протидії забрудненню повітря.
Про це свідчить опубліковане в п’ятницю, 29 грудня, опитування швейцарського інформпорталу Watson, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, 76% респондентів підтримують ініціативу з обмеження використання феєрверків, 24% – проти. Більшість учасників опитування зайняли чітку позицію, й лише 11% обрали варіант "радше так" або "радше ні".
Найбільшу підтримку ініціатива має серед виборців швейцарських "Зелених" (з-поміж них за неї виступили 92%), а найменшу – серед виборців радикально-ліберального табору, але й там таких – переважна більшість (62%).
Серед причин, з яких швейцарці підтримують обмеження на феєрверки, найчастіше згадували стрес у домашніх, сільськогосподарських та диких тварин, а також забруднення повітря.
З-поміж тих, хто проти обмежень, найбільшою популярністю користуються аргументи про те, що феєрверки – це традиція й частина життя, а також що у Швейцарії й без того існують занадто багато правил і заборон.
Восени 2023 році понад 137 тисяч швейцарців ініціювали обмеження продажу й запуску гучних феєрверків приватними особами. Безшумні феєрверки дозволятимуть, а гучну піротехніку на заходах – тільки за попереднього схвалення.
Минулого року, нагадаємо, профспілки поліцейських і пожежників Німеччини засудили напади на їхні бригади, що допомагали ліквідувати наслідки необережних запусків феєрверків, і закликали заборонити їхній продаж у приватні руки.