Большинство швейцарцев поддерживает ограничения на запуск фейерверков

Более трех четвертей населения Швейцарии поддерживают поданную этой осенью инициативу по ограничению использования фейерверков частными лицами, прежде всего для благополучия животных и противодействия загрязнению воздуха.

Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу, 29 декабря, опрос швейцарского информпортала Watson, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 76% респондентов поддерживают инициативу по ограничению использования фейерверков, 24% – против. Большинство участников опроса заняли четкую позицию, и только 11% выбрали вариант "скорее да" или "скорее нет".

Наибольшую поддержку инициатива имеет среди избирателей швейцарских "Зеленых" (среди них за нее выступили 92%), а наименьшую – среди избирателей радикально-либерального лагеря, но и там таких – подавляющее большинство (62%).

Среди причин, по которым швейцарцы поддерживают ограничения на фейерверки, чаще всего упоминали стресс у домашних, сельскохозяйственных и диких животных, а также загрязнение воздуха.

Среди тех, кто против ограничений, наибольшей популярностью пользуются аргументы о том, что фейерверки – это традиция и часть жизни, а также что в Швейцарии и без того существуют слишком много правил и запретов.

Осенью 2023 года более 137 тысяч швейцарцев инициировали ограничение продажи и запуска громких фейерверков частными лицами. Бесшумные фейерверки будут разрешать, а громкую пиротехнику на мероприятиях – только при предварительном одобрении.

В прошлом году, напомним, профсоюзы полицейских и пожарных Германии осудили нападения на их бригады, которые помогали ликвидировать последствия неосторожных запусков фейерверков, и призвали запретить их продажу в частные руки.