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Столтенберг: Надо и дальше поддерживать Украину, потому что победа Путина станет трагедией

Воскресенье, 3 декабря 2023, 13:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину в развязанной РФ войне.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ARD, которое приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины – в интересах самого НАТО.

"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и для нас это будет опасно. Поэтому это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла", – отметил генсек НАТО.

Он также добавил, что нужно "быть готовыми к плохим новостям" и не отказываться от помощи Украине.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Ход войн – это не постоянный, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война – война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", – пояснил Столтенберг.

Ранее Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что страны НАТО не демонстрируют никаких признаков усталости от войны РФ против Украины.

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Столтенберг Война с РФ