Укр Рус Eng

У Брюсселі проходить багатотисячна хода кліматичних активістів

фото, відео
Неділя, 3 грудня 2023, 16:48

У Брюсселі проходить велика демонстрація кліматичних активістів на тлі кліматичного саміту у Дубаї.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Хода розпочалася з вокзалу Брюссель-Північ і прямує до Парку п’ятдесятиріччя. Організатори анонсували участь до 30 тисяч осіб, реальна кількість учасників поки невідома, хоча це явно тисячі людей. 

The Brussels Times
The Brussels Times

Головним гаслом демонстрації є вимога до європейських урядів робити більше для більш дружньої до довкілля промисловості, більшої енергоефективності та решти заходів, які допомогли би сповільнити кліматичні зміни.

Акцію приурочили до дат кліматичного саміту у Дубаї, де країни-підписанти Рамкової конвенції ООН щодо змін клімату протягом двох тижнів обговорюватимуть, як не допустити глобального потепління на понад 1.5°C.

The Brussels Times
The Brussels Times

Як повідомляли, Нідерланди попередньо погодились виділити 15 мільйонів євро до нового кліматичного фонду, схваленого на кліматичній конференції COP28 в Дубаї.

Також нещодавно екологічні групи подали позов проти Португалії через ймовірне невиконання нормативних актів щодо боротьби зі зміною клімату. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат Бельгія