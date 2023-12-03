У Брюсселі проходить багатотисячна хода кліматичних активістів

У Брюсселі проходить велика демонстрація кліматичних активістів на тлі кліматичного саміту у Дубаї.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Хода розпочалася з вокзалу Брюссель-Північ і прямує до Парку п’ятдесятиріччя. Організатори анонсували участь до 30 тисяч осіб, реальна кількість учасників поки невідома, хоча це явно тисячі людей.

The Brussels Times

Головним гаслом демонстрації є вимога до європейських урядів робити більше для більш дружньої до довкілля промисловості, більшої енергоефективності та решти заходів, які допомогли би сповільнити кліматичні зміни.

Festive start to massive climate change march in bone-chilling Brussels pic.twitter.com/e4VKCy2NU4 — Gareth Harding 🇺🇦 (@garethharding) December 3, 2023

Акцію приурочили до дат кліматичного саміту у Дубаї, де країни-підписанти Рамкової конвенції ООН щодо змін клімату протягом двох тижнів обговорюватимуть, як не допустити глобального потепління на понад 1.5°C.

The Brussels Times

Як повідомляли, Нідерланди попередньо погодились виділити 15 мільйонів євро до нового кліматичного фонду, схваленого на кліматичній конференції COP28 в Дубаї.

Також нещодавно екологічні групи подали позов проти Португалії через ймовірне невиконання нормативних актів щодо боротьби зі зміною клімату.