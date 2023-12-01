Нідерланди планують виділити 15 млн євро до кліматичного фонду для бідніших країн

Нідерланди попередньо погодились виділити 15 мільйонів євро до нового кліматичного фонду, схваленого вчора на кліматичній конференції COP28 в Дубаї.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє NOS.

З кліматичного фонду гроші можуть отримати переважно бідніші країни, якщо вони постраждають від повеней або інших катастроф, що можуть бути більш серйозними через зміну клімату.

Країни, які найбільше страждають від зміни клімату, як правило, є біднішими та несуть куди меншу відповідальність за викиди парникових газів. Тому кліматичні організації виступають за те, щоб багатші країни в найближчі роки поповнювали створений вчора фонд для відшкодування втрат і збитків.

Рютте назвав суму в 15 мільйонів "відносно чималою". Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати, серед інших, вносять до фонду 100 мільйонів доларів як стартовий капітал.

Цей фонд вважають важливою передумовою для країн, що розвиваються, для просування переговорів щодо скорочення викидів та переходу на відновлювані джерела енергії.

Країни вже пообіцяли внести до фонду сотні мільйонів. Очікується, що сьогодні, на другий день саміту, до нього додадуть ще більше коштів.

Нагадаємо, Найвищий адміністративний суд Німеччини в четвер, 30 листопада, визнав федеральний уряд винним у порушенні закону про протидію змінам клімату й зобов’язав його вжити негайних заходів для виправлення ситуації.

Перед цим екологічні групи подали позов до суду Лісабона проти Португалії через ймовірне невиконання нормативних актів щодо боротьби зі зміною клімату.

Повідомляли, що окружний суд Стокгольма позбавив 41-річного чоловіка покарання за непокору поліції, зазначивши, що його кліматичний протест був виправданий "надзвичайною кліматичною ситуацією".