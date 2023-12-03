У Білому домі кажуть, що розвідка США не знала про план нападу ХАМАС на Ізраїль

У Раді нацбезпеки США заявили, що американській розвідці не було завчасно відомо про план нападу ХАМАС.

Як повідомляє Politico, про це заявив спікер Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.

Коментар з’явився після репортажу New York Times про те, що посадовці Ізраїлю більш ніж за рік до подій 7 жовтня отримали інформацію про плани ХАМАС, але недооцінили попередження.

"Розвідувальна спільнота повідомила, що вони не мали доступу до цього документа", – сказав Кірбі.

Politico перед цим повідомляли про відсутність вказівок на те, що Ізраїль ділився цією інформацією із США.

Також у неділю віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що після завершення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС необхідно возз'єднати палестинське населення Гази і Західного берега річки Йордан під єдиним управлінням.

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.