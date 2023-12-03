В Белом доме говорят, что разведка США не знала о плане нападения ХАМАС на Израиль

В Совете нацбезопасности США заявили, что американской разведке не было заблаговременно известно о плане нападения ХАМАС.

Как сообщает Politico, об этом заявил спикер Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

Комментарий появился после репортажа New York Times о том, что чиновники Израиля более чем за год до событий 7 октября получили информацию о планах ХАМАС, но недооценили предупреждение.

"Разведывательное сообщество сообщило, что они не имели доступа к этому документу", – сказал Кирби.

Politico перед этим сообщали об отсутствии указаний на то, что Израиль делился этой информацией с США.

Также в воскресенье вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.