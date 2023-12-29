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У Белграді студенти й активісти розбили намети, протестуючи проти нечесних виборів

фото, відео
П'ятниця, 29 грудня 2023, 15:34

Cтуденти, старшокласники й молоді активісти у п’ятницю, 29 грудня, поставили намети на перехресті перед будівлею Міністерства держуправління та місцевого самоврядування в Белграді, протестуючи проти результатів останніх виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Учасники протесту, яких, судячи з відео й фото з місця події, кілька сотень, розбили щонайменше 15 наметів на перетині вулиць Князя Мілоша та Бірчанінова. Вони стверджують, що планують залишатись 24 години на знак протесту.

 
Фото: N1

Активіст Іван Бєліч сказав N1, що мета протесту – тиск на Міністерство державного управління Сербії, аби воно виконало їхні вимоги.

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Протягом 24-годинного протесту плануються виступи музикантів, лекція про те, що вробити в разі арешту, панельна дискусія про вкрадені на виборах у Белграді голоси та показ кіно просто неба. Декотрі студенти принесли із собою настільки ігри й карти, щоб проводити час, а також запаси їжі та води.

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Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом"

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