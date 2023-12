У Белграді студенти й активісти розбили намети, протестуючи проти нечесних виборів

Cтуденти, старшокласники й молоді активісти у п’ятницю, 29 грудня, поставили намети на перехресті перед будівлею Міністерства держуправління та місцевого самоврядування в Белграді, протестуючи проти результатів останніх виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Учасники протесту, яких, судячи з відео й фото з місця події, кілька сотень, розбили щонайменше 15 наметів на перетині вулиць Князя Мілоша та Бірчанінова. Вони стверджують, що планують залишатись 24 години на знак протесту.

Активіст Іван Бєліч сказав N1, що мета протесту – тиск на Міністерство державного управління Сербії, аби воно виконало їхні вимоги.

Протягом 24-годинного протесту плануються виступи музикантів, лекція про те, що вробити в разі арешту, панельна дискусія про вкрадені на виборах у Белграді голоси та показ кіно просто неба. Декотрі студенти принесли із собою настільки ігри й карти, щоб проводити час, а також запаси їжі та води.

#WATCH 🔴 #Serbian students have blocked the city center and plan to set up a tent camp. Protests continue on the streets of #Belgrade. pic.twitter.com/D1EmdARRBl