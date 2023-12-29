У Белграді студенти й активісти розбили намети, протестуючи проти нечесних виборів

Cтуденти, старшокласники й молоді активісти у п’ятницю, 29 грудня, поставили намети на перехресті перед будівлею Міністерства держуправління та місцевого самоврядування в Белграді, протестуючи проти результатів останніх виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Учасники протесту, яких, судячи з відео й фото з місця події, кілька сотень, розбили щонайменше 15 наметів на перетині вулиць Князя Мілоша та Бірчанінова. Вони стверджують, що планують залишатись 24 години на знак протесту.

Фото: N1

Активіст Іван Бєліч сказав N1, що мета протесту – тиск на Міністерство державного управління Сербії, аби воно виконало їхні вимоги.

Протягом 24-годинного протесту плануються виступи музикантів, лекція про те, що вробити в разі арешту, панельна дискусія про вкрадені на виборах у Белграді голоси та показ кіно просто неба. Декотрі студенти принесли із собою настільки ігри й карти, щоб проводити час, а також запаси їжі та води.

#WATCH 🔴 #Serbian students have blocked the city center and plan to set up a tent camp. Protests continue on the streets of #Belgrade. pic.twitter.com/D1EmdARRBl — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 29, 2023

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, а виборчком відмовився проводити перевибори. У столиці спалахнули протести.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом"