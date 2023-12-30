Кліматичні активісти заблокували швидкісну трасу навколо Амстердама

Кліматичні активісти в суботу перекрили частину головної автомагістралі навколо Амстердама біля колишньої штаб-квартири банку ING на знак протесту проти його фінансування викопного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Муніципалітет Амстердама повідомив у Twitter (X), що дорожні служби перекрили частину дороги і перенаправили рух "для запобігання ситуації, що загрожує життю".

фото: NOS

Сотні активістів вийшли на дорогу під час останньої блокади, організованої голландським відділенням Extinction Rebellion. Раніше цього року активісти організації неодноразово блокували шосе, що веде до Гааги.

Деякі з суботніх протестувальників йшли вздовж закритого шосе A10 з плакатом зі словами "Змінись або помри", а позаду них повільно їхали два поліцейські фургони.

Протест відбувся, незважаючи на те, що раніше цього місяця ING оголосив, що прискорює свої кроки з поетапної відмови від кредитування розвідки викопного палива.

ING зробив свою заяву через тиждень після того, як майже 200 країн на кліматичній зустрічі COP28 в Дубаї погодилися відмовитися від викопного палива, що призводить до потепління планети, в документі, який, за словами критиків, містить значні лазівки.

Представник Extinction Rebellion Лет де Йонг заявив, що план поетапної відмови є недостатньо швидким.

"Ми вимагаємо, щоб ING негайно припинив фінансування викопного палива", – заявив де Йонг перед початком акції протесту. "Щодня люди вмирають по всьому світу через кліматичну та екологічну кризу. Це має припинитися", – наголосив він.

Під час минулих протестів у Гаазі поліція застосувала водомет, щоб змусити активістів зійти з дороги, і заарештувала сотні людей.

На початку місяця члени кліматичної групи Extinction Rebellion зафарбували у зелений колір Гранд-канал у Венеції, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи.

Протест відбувся всього через два дні після того, як інша кліматична група "Останнє покоління" розбризкала суміш бруду і шоколаду на собор Святого Марка.