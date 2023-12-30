Кліматичні активісти заблокували швидкісну трасу навколо Амстердама
Кліматичні активісти в суботу перекрили частину головної автомагістралі навколо Амстердама біля колишньої штаб-квартири банку ING на знак протесту проти його фінансування викопного палива.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Муніципалітет Амстердама повідомив у Twitter (X), що дорожні служби перекрили частину дороги і перенаправили рух "для запобігання ситуації, що загрожує життю".
Сотні активістів вийшли на дорогу під час останньої блокади, організованої голландським відділенням Extinction Rebellion. Раніше цього року активісти організації неодноразово блокували шосе, що веде до Гааги.
Деякі з суботніх протестувальників йшли вздовж закритого шосе A10 з плакатом зі словами "Змінись або помри", а позаду них повільно їхали два поліцейські фургони.
Протест відбувся, незважаючи на те, що раніше цього місяця ING оголосив, що прискорює свої кроки з поетапної відмови від кредитування розвідки викопного палива.
ING зробив свою заяву через тиждень після того, як майже 200 країн на кліматичній зустрічі COP28 в Дубаї погодилися відмовитися від викопного палива, що призводить до потепління планети, в документі, який, за словами критиків, містить значні лазівки.
Представник Extinction Rebellion Лет де Йонг заявив, що план поетапної відмови є недостатньо швидким.
"Ми вимагаємо, щоб ING негайно припинив фінансування викопного палива", – заявив де Йонг перед початком акції протесту. "Щодня люди вмирають по всьому світу через кліматичну та екологічну кризу. Це має припинитися", – наголосив він.
Під час минулих протестів у Гаазі поліція застосувала водомет, щоб змусити активістів зійти з дороги, і заарештувала сотні людей.
На початку місяця члени кліматичної групи Extinction Rebellion зафарбували у зелений колір Гранд-канал у Венеції, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи.
Протест відбувся всього через два дні після того, як інша кліматична група "Останнє покоління" розбризкала суміш бруду і шоколаду на собор Святого Марка.