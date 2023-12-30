Климатические активисты заблокировали скоростную трассу вокруг Амстердама

Климатические активисты в субботу перекрыли часть главной автомагистрали вокруг Амстердама возле бывшей штаб-квартиры банка ING в знак протеста против его финансирования ископаемого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Муниципалитет Амстердама сообщил в Twitter (X), что дорожные службы перекрыли часть дороги и перенаправили движение "для предотвращения ситуации, угрожающей жизни".

фото NOS

Сотни активистов вышли на дорогу во время последней блокады, организованной голландским отделением Extinction Rebellion. Ранее в этом году активисты организации неоднократно блокировали шоссе, ведущее в Гаагу.

Некоторые из субботних протестующих шли вдоль закрытого шоссе A10 с плакатом со словами "Изменись или умри", а позади них медленно ехали два полицейских фургона.

Протест состоялся, несмотря на то, что ранее в этом месяце ING объявил, что ускоряет свои шаги по поэтапному отказу от кредитования разведки ископаемого топлива.

ING сделал свое заявление через неделю после того, как почти 200 стран на климатической встрече COP28 в Дубае согласились отказаться от ископаемого топлива, приводящего к потеплению планеты, в документе, который, по словам критиков, содержит значительные лазейки.

Представитель Extinction Rebellion Лет де Йонг заявил, что план поэтапного отказа является недостаточно быстрым.

"Мы требуем, чтобы ING немедленно прекратил финансирование ископаемого топлива", – заявил де Йонг перед началом акции протеста. "Ежедневно люди умирают по всему миру из-за климатического и экологического кризиса. Это должно прекратиться", – подчеркнул он.

Во время прошлых протестов в Гааге полиция применила водомет, чтобы заставить активистов сойти с дороги, и арестовала сотни людей.

В начале месяца члены климатической группы Extinction Rebellion закрасили в зеленый цвет Гранд-канал в Венеции, чтобы подчеркнуть необходимость решения климатического кризиса.

Протест состоялся всего через два дня после того, как другая климатическая группа "Последнее поколение" разбрызгала смесь грязи и шоколада на собор Святого Марка.