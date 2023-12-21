Парламент Албанії позбавив імунітету експрем’єра, підозрюваного в корупції

Албанські законодавці в четвер, 21 грудня, проголосували за позбавлення колишнього прем'єр-міністра Салі Беріши юридичної недоторканності, відкривши шлях до його можливого арешту у зв'язку з розслідуванням корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За позбавлення Беріши імунітету проголосували 75 зі 140 депутатів парламенту Албанії. Голосування ініціювали після того, як експрем'єр відмовився співпрацювати зі слідством на час розслідування.

Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Албанії звинуватила Берішу в корупції у зв’язку з приватизацією у 2008 році спортивного комплексу в столиці Тирані нібито на користь зятя Джамарбера Маллтезі.

Самого Маллтезі підозрюють у тому, що він скористався службовим становищем Беріши для придбання спорткомплексу, який тоді належав албанському Міністерству оборони. Його раніше арештували й помістили під домашній арешт.

Салі Беріша був першим демократично обраним президентом Албанії після падіння комуністичного режиму в 1990-х роках, а також протягом восьми років обіймав посаду прем'єр-міністра.

Беріша, який є лідером нині опозиційної Демократичної партії, довгий час заперечував будь-які правопорушення і називав розслідування політичним, звинувачуючи чинного прем'єр-міністра Албанії Еді Раму в переслідуванні опонентів.

Водночас у травні 2021 року уряд США заборонив Беріші та його близьким родичам в'їзд до країни через ймовірну причетність до корупції. Через це експрем'єр Албанії вирішив подати до суду на держсекретаря США Блінкена за наклеп.