В Берлине запретили пропалестинский митинг в новогоднюю ночь

Власти Берлина запретили проведение накануне Нового года пропалестинской демонстрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По мнению правоохранителей, существует угроза, "что собрание приведет к подстрекательству, антисемитским выкрикам, прославлению насилия", и таким образом к "запугиванию и насилию".

Митинг под лозунгом "Нет празднованию во время геноцида" был заявлен на период с 22.30 накануне Нового года до часу ночи 1 января. Организаторы акции обвиняют Израиль в совершении "геноцида" во время войны против террористического движения ХАМАС в секторе Газа.

Запрет на митинг может быть обжалован в судебном порядке. В то же время анонсированная акция вызвала критику, в частности из-за дополнительной нагрузки на полицию, которая и так работает сверхурочно в новогоднюю ночь.

В прошлом году в Берлине произошли массовые беспорядки и нападения на силовиков с использованием пиротехники.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.