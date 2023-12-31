Рейс SAS терміново приземлився серед маршруту через загадкову нудоту у багатьох людей
Рейс Скандинавських авіаліній (SAS) з Іспанії до Швеції терміново приземлився серед маршруту через те, що багатьох людей на борту несподівано почало нудити.
Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".
Випадок стався на вечірньому рейсі з іспанської Малаги до Стокгольма, яким подорожували близько 140 осіб. Під час польоту одразу кілька пасажирів та членів екіпажу почали відчувати сильну нудоту без явних причин.
"Було вирішено приземлятися у Копенгагені з міркувань обережності, тому що команда вирішила не ризикувати на випадок, якщо була якась проблема з літаком чи ще щось", – прокоментувала речниця авіакомпанії.
Посадка у Копенгагені відбулася без пригод. Пасажирів розселили у готелі, вони вирушать до Стокгольма наступного дня.
Літак тим часом перевіряють технічні фахівці, щоб з’ясувати, чи нудоту могло викликати щось на борту літака, чи одночасні симптоми у людей сталися за збігом обставин.
Раніше у грудні рейс WizzAir з Кракова до Британії здійснив аварійну посадку після влучання блискавки.
Влітку 2023 року літак з главою МЗС Німеччини перервав політ до Австралії через несправність.