Рейс SAS срочно приземлился среди маршрута из-за загадочной тошноты у многих людей

Рейс Скандинавских авиалиний (SAS) из Испании в Швецию срочно приземлился среди маршрута из-за того, что многих людей на борту неожиданно начало тошнить.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Случай произошел на вечернем рейсе из испанской Малаги в Стокгольм, которым путешествовали около 140 человек. Во время полета сразу несколько пассажиров и членов экипажа начали испытывать сильную тошноту без явных причин.

"Было решено приземляться в Копенгагене из соображений осторожности, потому что команда решила не рисковать на случай, если была какая-то проблема с самолетом или еще что-то", – прокомментировала пресс-секретарь авиакомпании.

Посадка в Копенгагене состоялась без происшествий. Пассажиров расселили в отеле, они отправятся в Стокгольм на следующий день.

Самолет проверяют технические специалисты, чтобы выяснить, могло ли вызвать тошноту что-то на борту самолета, или одновременные симптомы у людей произошли по стечению обстоятельств.

Ранее в декабре рейс WizzAir из Кракова в Британию совершил аварийную посадку после попадания молнии.

Летом 2023 года самолет с главой МИД Германии прервал полет в Австралию из-за неисправности.