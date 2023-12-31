У Литві почали розгляд закону про обмеження продажу феєрверків і петард

Сейм Литви почав розгляд законопроєкту, яким пропонують обмежити продаж та використання піротехніки.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Проєкт закону ще очікує оцінку Єврокомісії. Його планують запровадити з 1 липня 2024 року.

Законопроєкт передбачає, що купувати піротехніку зможуть лише особи віком від 18 років та у спеціалізованих магазинах. Продаж онлайн буде обмежено.

Крім того, муніципалітети зможуть визначати на своїй території зони, де дозволено або заборонено використовувати піротехніку, та часові рамки для цього.

Прихильники ініціативи наводять приклади, коли тварини отримують травми через безвідповідальне використання петард підлітками, або ж втікають, злякавшись вибухів.

Також аргументують, що це зайвий стрес для людей, які перебували у зоні бойових дій, хворих людей, людей з ментальними розладами, а на додачу піротехніка забруднює довкілля.

Нагадаємо, МВС Чехії закликало відмовитися від новорічних феєрверків через стрілянину в Празі.

У Швейцарії понад три чверті населення Швейцарії підтримують подану цієї осені ініціативу щодо обмеження використання феєрверків приватними особами, передусім для добробуту тварин та протидії забрудненню повітря.