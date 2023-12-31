В Литве начали рассмотрение закона об ограничении продажи фейерверков и петард

Сейм Литвы начал рассмотрение законопроекта, которым предлагают ограничить продажу и использование пиротехники.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Проект закона еще ожидает оценку Еврокомиссии. Его планируют ввести с 1 июля 2024 года.

Законопроект предусматривает, что покупать пиротехнику смогут только лица в возрасте от 18 лет и в специализированных магазинах. Продажа онлайн будет ограничена.

Кроме того, муниципалитеты смогут определять на своей территории зоны, где разрешено или запрещено использовать пиротехнику, и временные рамки для этого.

Сторонники инициативы приводят примеры, когда животные получают травмы из-за безответственного использования петард подростками, или же убегают от хозяев, испугавшись взрывов.

Также аргументируют, что это лишний стресс для людей, которые находились в зоне боевых действий, больных людей, людей с ментальными расстройствами, а в дополнение пиротехника загрязняет окружающую среду.

Напомним, МВД Чехии призвало отказаться от новогодних фейерверков из-за стрельбы в Праге.

В Швейцарии более трех четвертей населения Швейцарии поддерживают поданную этой осенью инициативу по ограничению использования фейерверков частными лицами, прежде всего для благополучия животных и противодействия загрязнению воздуха.