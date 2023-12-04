Глава МЗС Литви закликав подумати про зміну концепції безпеки країни

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що президія очолюваної ним партії "Союз Вітчизни – Християнських демократів" погодилась доручити політкомітету політсили підготувати план дій, які слід вжити для поліпшення ситуації з безпекою в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми обмінялися думками з приводу мого інтерв'ю та статей. Загалом, про можливі більш небезпечні для Литви геополітичні сценарії, які, якщо вони реалізуються, вплинуть і на нашу ситуацію з геополітичною безпекою", – сказав Ландсбергіс.

За його словами, "це може і повинно перерости в якісь політичні кроки", однак міністр не розповів, що може буде включено в цей план.

Ландсбергіс додав, що попросив підготувати план до кінця цього року.

Він підкреслив, що "Литва має активно замислитися над зміною концепції безпеки та піраміди безпеки, яка була побудована 30 років тому".

Говорячи про військові загрози Литві та східному флангу НАТО, політик зазначив, що залишилося тільки одне невідоме – питання, коли це станеться.

"Я не можу сказати, коли це станеться. Можливо, десятиліття, можливо, п'ять років, можливо, кілька років. Мені дуже важко сказати. Але часу в нас може бути дуже небагато – я це дійсно відчуваю і дуже чітко усвідомлюю", – Ландсбергіс.

Раніше Ландсбергіс заявляв, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Він також стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.