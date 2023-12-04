Глава МИД Литвы призвал подумать об изменении концепции безопасности страны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что президиум возглавляемой им партии "Союз Отечества – Христианских демократов" согласился поручить политкомитету политсилы подготовить план действий, которые следует принять для улучшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы обменялись мнениями по поводу моего интервью и статей. В общем, о возможных более опасных для Литвы геополитических сценариях, которые, если они реализуются, повлияют и на нашу ситуацию с геополитической безопасностью", – сказал Ландсбергис.

По его словам, "это может и должно перерасти в какие-то политические шаги", однако министр не рассказал, что может будет включено в этот план.

Ландсбергис добавил, что попросил подготовить план до конца этого года.

Он подчеркнул, что "Литва должна активно задуматься над изменением концепции безопасности и пирамиды безопасности, которая была построена 30 лет назад".

Говоря о военных угрозах Литве и восточному флангу НАТО, политик отметил, что осталось только одно неизвестное – вопрос, когда это произойдет.

"Я не могу сказать, когда это произойдет. Возможно, десятилетия, возможно, пять лет, возможно, несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но времени у нас может быть очень немного – я это действительно чувствую и очень четко осознаю", – Ландсбергис.

Ранее литовский министр Габриэлюс Ландсбергис в интервью заявлял, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Он также обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.