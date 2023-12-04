Прем'єр Іспанії став на захист позиції Мадрида щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що хоче мати "найкращі дипломатичні відносини з Ізраїлем", але водночас наполягає на незмінній позиції Мадрида щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це він сказав в ефірі радіо Cadena SER, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Санчес зазначив, що Іспанія засуджує атаки ХАМАС, а також наголошує на необхідності дотримання Ізраїлем міжнародного гуманітарного права під час бойових дій в Газі.

"Ми прагнемо мати найкращі дипломатичні відносини з Ізраїлем, але мене турбує, перш за все, загибель цивільних осіб. І я вважаю, що почуття уряду – це почуття іспанського суспільства", – сказав Санчес.

Іспанський прем’єр додав, що така кількість жертв у Газі є абсолютно "неприпустимою і неприйнятною".

Він захистив позицію Іспанії з двох точок зору: "з точки зору морального переконання і з точки зору геополітики".

"В інтересах Європи – стабілізація і якнайшвидше досягнення миру на Близькому Сході", – сказав Санчес, нагадавши про війну РФ проти України.

"І в інтересах Європи також, щоб так званий Глобальний Південь не бачив подвійних стандартів з боку Європи в її політичній позиції", – додав він.

Раніше Санчес і його бельгійський колега Александр де Кроо відвідали палестинські території і Єгипет, де Санчес заявив, що "невибіркове вбивство невинних цивільних осіб, в тому числі тисяч дітей, є абсолютно неприйнятним".

Крім того, згідно із заявою ХАМАС, Санчес вказав на можливість того, що його країна в односторонньому порядку визнає Палестинську державу, якщо ЄС не зробить цього кроку.

Іспанська правоцентристська Народна партія (PP) і ультраправа партія VOX звернулися до Санчеса з проханням пояснити ці заяви.

Крім того, МЗС Ізраїлю повідомило про виклик послів Бельгії та Іспанії. У відомстві зазначили, що заяви Санчеса і де Кроо "створюють попутний вітер тероризму".

Після цього міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що вважає дипломатичний конфлікт з Ізраїлем врегульованим.