Премьер Испании встал на защиту позиции Мадрида в вопросе войны между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что хочет иметь "наилучшие дипломатические отношения с Израилем", но в то же время настаивает на неизменной позиции Мадрида по конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в эфире радио Cadena SER, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Санчес отметил, что Испания осуждает атаки ХАМАС, а также подчеркивает необходимость соблюдения Израилем международного гуманитарного права во время боевых действий в Газе.

"Мы стремимся иметь наилучшие дипломатические отношения с Израилем, но меня беспокоит, прежде всего, гибель гражданских лиц. И я считаю, что чувство правительства – это чувство испанского общества", – сказал Санчес.

Испанский премьер добавил, что такое количество жертв в Газе является абсолютно "недопустимым и неприемлемым".

Он защитил позицию Испании с двух точек зрения: "с точки зрения морального убеждения и с точки зрения геополитики".

"В интересах Европы – стабилизация и скорейшее достижение мира на Ближнем Востоке", – сказал Санчес, напомнив о войне РФ против Украины.

"И в интересах Европы также, чтобы так называемый Глобальный Юг не видел двойных стандартов со стороны Европы в ее политической позиции", – добавил он.

Ранее Санчес и его бельгийский коллега Александр де Кроо посетили палестинские территории и Египет, где Санчес заявил, что "неизбирательное убийство невинных гражданских лиц, в том числе тысяч детей, абсолютно неприемлемо".

Кроме того, согласно заявлению ХАМАС, Санчес указал на возможность того, что его страна в одностороннем порядке признает Палестинское государство, если ЕС не сделает этого шага.

Испанская правоцентристская Народная партия (PP) и ультраправая партия VOX обратились к Санчесу с просьбой объяснить эти заявления.

Кроме того, МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании. В ведомстве отметили, что заявления Санчеса и де Кроо "создают попутный ветер терроризму".

После этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что считает дипломатический конфликт с Израилем урегулированным.