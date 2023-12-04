Ультраправые партии из десятка стран Европы встретились в Италии

Европейские ультраправые партии из десятка стран провели встречу в воскресенье в Италии, где пообещали переформатировать Евросоюз после выборов в Европарламент 2024 года, а также усилить подход ЕС к иммиграции и смягчить климатическую политику для защиты рабочих мест и промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, принимавшего встречу во Флоренции, их общая цель – стать по крайней мере третьей по величине группой в Европарламенте после правоцентристов и социалистов и играть там решающую роль.

Ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) сейчас является шестой по численности в Европарламенте, уступая либеральным и консервативным группам, а также "Зеленым", но по последним данным опросов она занимает четвертую позицию.

Выступая на встрече по видеосвязи, ультраправый победитель недавних выборов в Нидерландах Герт Вилдерс выразил надежду, что его успех может стать началом волны побед на национальных выборах для союзников-единомышленников.

Сальвини выступил против решения ЕС запретить новые автомобили с выбросами CO2 с 2035 года, и его поддержал сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, который призвал "прекратить войну против автомобилей".

Глава французской партии "Национальное объединение" Джордан Барделла сорвал аплодисменты, выступая на итальянском языке и заявив, что Европа не может стать "5-звездочным общежитием для Африки", и связав массовую иммиграцию с насилием и преступностью.

В то же время Сальвини, который когда-то был горячим сторонником российского президента Владимира Путина, заявил журналистам, что его партия "четко поддерживала каждое действие в защиту Украины фактами, голосами и деньгами".

Ранее президент Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что ЕС должен взять под контроль миграцию, если он хочет избежать всплеска ультраправых на континенте.

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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