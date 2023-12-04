Росія планувала зірвати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, організовуючи, серед іншого, демонстрації та акції протесту.

Про це стало відомо із секретної розвідувальної доповіді, яка потрапила до рук редакції журналістських розслідувань фінського телерадіомовника Yle MOT, пише "Європейська правда".

Згідно з отриманою інформацією, російська розвідка готувалась провести кампанію з дестабілізації процесу вступу двох держав до НАТО перед тим, як країни отримають схвалення на членство в Альянсі.

У рамках цієї кампанії, серед іншого, планували організувати акції протесту і демонстрації.

План став відомий з меморандуму, складеного російським офіцером розвідки. У результаті витоку документ потрапив до Центру журналістських розслідувань "Досьє".

У документах йдеться про те, що сильні протести у Швеції після спалення Корану посилили страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликав до подальшого нагнітання цієї напруженості.

Метою було також посилення непорозумінь між Туреччиною, а також європейськими країнами та НАТО.

Поліція безпеки Фінляндії підтвердила, що знала про плани російської розвідки щодо підбурювання до демонстрацій і у Фінляндії. У документах, однак, немає жодних ознак того, що Росія дійсно реалізувала свої плани у Фінляндії.

У матеріалах російських спецслужб були перераховані засоби, які можуть бути використані для організації кампаній з дестабілізації.

Наприклад, у великих європейських містах були заплановані демонстрації, що висміюють президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Один із методів, згаданих у документі, – "якомога більше настінних написів проти ісламу та Ердогана на видних місцях".

План передбачав максимально широке поширення відеозаписів демонстрацій у соціальних мережах. Очікували, що ЗМІ також висвітлюватимуть ці події.

Згідно з матеріалами російської розвідки, що потрапили до ЗМІ, деякі заплановані акції протесту були проведені.

MOT має інформацію про автора документів і розвідувальний підрозділ, у якому він працює. Однак цю інформацію не публікують з міркувань безпеки.

Як відомо, Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня цього року. А Швеція досі не може подолати опір Туреччини, а також Угорщини, які єдиними з усіх держав Альянсу не схвалили її заявку.

Президент Туреччини Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Тоді генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Наприкінці листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом згадав про "кілька тижнів" як орієнтовний термін вступу країни в Альянс.