Голова МЗС Швеції почув від турецького колеги можливі строки вступу країни в НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом знову згадав про "кілька тижнів" як орієнтовний термін вступу його країни в Північноатлантичний Альянс.

Слова Більстрьома наводить шведське інформагентство TT, повідомляє "Європейська правда".

Голова шведського МЗС у вівторок брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, де переговорів із турецьким візаві Хаканом Фіданом.

"Він сказав, що сподівається, що Швеція зможе стати членом Альянсу протягом кількох тижнів", – сказав Більстрьом, відмовившись уточнювати, про який саме термін може йтись.

Міністр, однак, сказав, що з Фіданом не говорив про порядок денний турецького парламенту (де підвисла ратифікація вступу Швеції до НАТО) чи про необхідність США дозволити продаж винищувачів F-16 Туреччині.

"Але те, що міністр закордонних справ Туреччини висловив цю думку, що він сподівається, що це буде зроблено протягом наступних кількох тижнів, звичайно, є сигналом, який ми вітаємо. Але ще належить з'ясувати, чи буде це насправді так", – додав він.

Більстрьом також бачився з угорським колегою Петером Сійярто, і той, за його словами, запевнив, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує вступ Швеції.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада. Але цим планам, схоже, не судилось здійснитись: комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції через "відсутність ясності щодо питання".