Россия планировала сорвать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, организуя, среди прочего, демонстрации и акции протеста.

Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований финского телерадиовещателя Yle MOT, пишет "Европейская правда".

Согласно полученной информации, российская разведка готовилась провести кампанию по дестабилизации процесса вступления двух государств в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в Альянсе.

В рамках этой кампании, среди прочего, планировали организовать акции протеста и демонстрации.

План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки документ попал в Центр журналистских расследований "Досье".

В документах говорится о том, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призвал к дальнейшему нагнетанию этой напряженности.

Целью было также усиление недоразумений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.

Полиция безопасности Финляндии подтвердила, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. В документах, однако, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы в Финляндии.

В материалах российских спецслужб были перечислены средства, которые могут быть использованы для организации кампаний по дестабилизации.

Например, в крупных европейских городах были запланированы демонстрации, высмеивающие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Один из методов, упомянутых в документе, – "как можно больше настенных надписей против ислама и Эрдогана на видных местах".

План предусматривал максимально широкое распространение видеозаписей демонстраций в социальных сетях. Ожидалось, что СМИ также будут освещать эти события.

Согласно материалам российской разведки, попавшим в СМИ, некоторые запланированные акции протеста были проведены.

MOT располагает информацией об авторе документов и разведывательном подразделении, в котором он работает. Однако эту информацию не публикуют из соображений безопасности.

Как известно, Финляндия стала членом НАТО 4 апреля этого года. А Швеция до сих пор не может преодолеть сопротивление Турции, а также Венгрии, которые единственными из всех государств Альянса не одобрили ее заявку.

Президент Турции Эрдоган в октябре после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

В конце ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом упомянул о "нескольких неделях" как ориентировочном сроке вступления страны в Альянс.