У Франції відпустили з-під варти батьків терориста, що скоїв напад біля Ейфелевої вежі

У Франції відпустили з-під варти обох батьків терориста, який скоїв напад на туристів біля Ейфелевої вежі ввечері у суботу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У другій половині дня в понеділок обох батьків нападника відпустили без подальшого провадження, повідомили у національній антитерористичній прокуратурі.

Окрім самого нападника, 26-річного Армана Раджабпура-Міяндоаба, під вартою залишається ще одна особа.

За даними від джерела, обізнаного з розслідуванням, це жінка, з якою терорист бачився напередодні нападу, і яка теж була відома спецслужбам через підозри у радикалізації. Слідчі з’ясовують, яку роль роль вона могла відіграти.

Нагадаємо, терорист скоїв напад ввечері у суботу біля Ейфелевої вежі, постраждалі – група туристів. Одна людина внаслідок нападу з ножем загинула, інші двоє, на яких він напав з молотком, поранені. Чоловіка невдовзі після того затримали.

Згодом стало відомо, що він давно відомий службам безпеки як радикальний ісламіст, був знайомий з кількома терористами, які скоїли напади, та сам відбував покарання за підготовку теракту.

Федеральна прокуратура Німеччини почала власне розслідування теракту, тому що загиблий внаслідок нападу – чоловік з подвійним громадянством Німеччини і Філіппін.