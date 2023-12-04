Во Франции отпустили из-под стражи родителей исполнителя атаки возле Эйфелевой башни

Во Франции отпустили из-под стражи обоих родителей террориста, который совершил нападение на туристов возле Эйфелевой башни вечером в субботу.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в понедельник обоих родителей террориста отпустили без дальнейшего производства, сообщили в национальной антитеррористической прокуратуре.

Кроме самого нападающего, 26-летнего Армана Раджабпура-Мияндоаба, под стражей остается еще один человек.

По данным от источника, знакомого с расследованием, это женщина, с которой террорист виделся накануне нападения, и которая тоже была известна спецслужбам из-за подозрений в радикализации. Следователи выясняют, какую роль она могла сыграть.

Напомним, террорист совершил нападение вечером в субботу возле Эйфелевой башни, пострадавшие – группа туристов. Один человек в результате нападения с ножом погиб, двое других, на которых он напал с молотком, ранены. Мужчину вскоре после этого задержали.

Впоследствии стало известно, что он давно известен службам безопасности как радикальный исламист, был знаком с несколькими террористами, которые совершили нападения, и сам отбывал наказание за подготовку теракта.

Федеральная прокуратура Германии начала собственное расследование теракта, потому что погибший в результате нападения – человек с двойным гражданством Германии и Филиппин.