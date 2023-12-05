Укр Рус Eng

По військовій базі США в Сирії вдарили 15 ракетами з території Іраку

Фото
Вівторок, 5 грудня 2023, 08:11

По американській військовій базі в сирійському районі Румейлан бойовики випустили 15 ракет з території Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними командування напередодні, по американському військовому об'єкту випустили ракети 122-мм калібру.

Внаслідок атаки постраждалих серед особового складу і пошкоджень техніки немає, додали в командуванні.

Об'єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів розвідки і передала це місце іракським силам безпеки, які виїхали туди. На місці виявили бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

Загалом американські посадовці зафіксували 36 атак в Іраку і 37 в Сирії з середини жовтня.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Сирія