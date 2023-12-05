По військовій базі США в Сирії вдарили 15 ракетами з території Іраку

По американській військовій базі в сирійському районі Румейлан бойовики випустили 15 ракет з території Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними командування напередодні, по американському військовому об'єкту випустили ракети 122-мм калібру.

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.



Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin… pic.twitter.com/bVG9tzKe4P December 4, 2023

Внаслідок атаки постраждалих серед особового складу і пошкоджень техніки немає, додали в командуванні.

Об'єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів розвідки і передала це місце іракським силам безпеки, які виїхали туди. На місці виявили бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

Загалом американські посадовці зафіксували 36 атак в Іраку і 37 в Сирії з середини жовтня.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.