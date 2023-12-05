Шольц: Израиль имеет право стремиться к разгрому ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил право Израиля на ликвидацию палестинской боевой группировки ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По его словам, Берлин последовательно придерживается позиции, что Израиль имеет право на самооборону от угроз, которые возникают перед страной.

"Наша позиция заключается в том, что это означает, что Израиль также должен иметь право разгромить ХАМАС и не дать ему возможности продолжать совершать террористические акты", – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия выступает за гуманитарные паузы в боевых действиях, но уточнил, что правительство ФРГ не требует постоянного прекращения огня, ведь "Израиль должен иметь возможность стремиться победить ХАМАС".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к продолжению временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газы.

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газы и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.