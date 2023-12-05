Франция заморозила активы главы ХАМАС

Франция распорядилась на шесть месяцев заморозить активы главы террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара, который, как считают, является организатором нападения на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно официальным сообщением французских властей, средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем Синуара, подлежат замораживанию.

Указ вступил в силу во вторник, 5 декабря. Сумму замороженных активов французская сторона не уточнила.

Распоряжением от 13 ноября Париж объявил о шестимесячном замораживании активов Мохаммеда Дейфа, который возглавляет военное крыло ХАМАС и с 2015 года находится в американском списке самых разыскиваемых международных террористов.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон выразил сомнения, что Израилю удастся полностью уничтожить ХАМАС.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц защитил право Израиля на ликвидацию ХАМАС.