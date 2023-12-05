В Северной Македонии договорились о первых за 17 лет очередных выборах парламента и избрании президента

Лидеры политических партий Северной Македонии договорились, что в конце апреля и в начале мая в стране пройдут президентские и парламентские выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканський оглядач".

Лидеры почти всех парламентских политических партий на встрече 4 декабря в Скопье договорились, что первый тур президентских выборов состоится 24 апреля 2024 года, а через две недели, 8 мая – второй тур выборов президента и парламентские выборы.

Запланированные выборы в парламент станут первыми очередными парламентскими выборами за 17 лет. Последние обычные выборы проводили в стране в 2006 году, после этого – только досрочные.

За 100 дней до следующих всеобщих выборов, 28 января 2024 года, Северная Македония получит своего первого в истории премьер-министра – этнического албанца. По данным медиа, в рамках межпартийных договоренностей правительство Северной Македонии на 100 дней может возглавить нынешний спикер парламента – Талат Джафери.

Это произойдет в соответствии с коалиционным соглашением 2020 года между правящими партиями – македонским Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ) и албанским Демократическим союзом за интеграцию (DUI).

Во время предвыборной кампании 2020 года представители DUI отмечали, что назначение премьером Северной Македонии этнического албанца соответствует духу мирного Охридского рамочного соглашения 2001 года, благодаря которому в стране прекратилась война между македонцами и албанцами.

Соглашение предусматривало расширение прав албанского населения и обеспечение равноправия албанцев и македонцев во всех сферах.

К слову, в 2019 году албанский язык стал официальным в Македонии.