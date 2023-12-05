ЗМІ: Туреччина застерігає Ізраїль від знищення бойовиків ХАМАС на її території

Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Представник турецької розвідки на умовах анонімності заявив, що розвідувальне агентство MIT повідомило ізраїльським колегам з Моссаду, що такі односторонні кроки матимуть серйозні наслідки для двосторонніх зв'язків.

Посадовець говорив на умовах анонімності, посилаючись на чутливість цього питання.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.

Варто зазначити, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган регулярно критикує Ізраїль за бойові дії в секторі Гази.

Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, що США вимагатимуть від Туреччини дотримання американських санкцій проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.