СМИ: Турция предостерегает Израиль от уничтожения боевиков ХАМАС на ее территории

Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Представитель турецкой разведки на условиях анонимности заявил, что разведывательное агентство MIT сообщило израильским коллегам из Моссада, что такие односторонние шаги будут иметь серьезные последствия для двусторонних связей.

Чиновник говорил на условиях анонимности, ссылаясь на чувствительность этого вопроса.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которого он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.

Стоит отметить, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган регулярно критикует Израиль за боевые действия в секторе Газы.

В конце ноября СМИ сообщали, что США будут требовать от Турции соблюдения американских санкций против ряда российских компаний и финансовой деятельности ХАМАС.