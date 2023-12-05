В Греции рэпер взорвал и ограбил банкоматы, чтобы заплатить за свои клипы

Греческая полиция арестовала рэп-исполнителя, которого обвиняют в использовании взрывчатки для ограбления банкоматов для финансирования своих клипов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили власти Греции, информирует AP.

28-летнего греческого певца, имя которого не называют, арестовали на выходных вместе с двумя другими подозреваемыми в возрасте 26 и 27 лет после того, как полиция провела рейд в одном из домов вблизи Афин и обыскала несколько автомобилей.

Правоохранители изъяли 1,5 кг взрывчатки, штурмовую винтовку M16, четыре пистолета и более 200 тысяч евро наличными.

"Они отмывали деньги, тратя непомерные суммы через музыкальную индустрию или играя в казино", – заявил генерал полиции Иоаннис Скурас.

Пресс-секретарь полиции Констанция Димоглиду заявила, что банда причастна к 10 нападениям на банкоматы в нескольких частях Греции, преимущественно в изолированных местах, в результате которых похитили примерно 710 тысяч евро.

Трем подозреваемым предъявили обвинения в многочисленных ограблениях, незаконном владении огнестрельным оружием, незаконном хранении и использовании взрывчатых веществ, а также угоне транспортных средств.

Ранее правительство Италии поддержало ряд мер для улучшения общественной безопасности, среди которых, в частности, потенциально более жесткие наказания для беременных женщин-правонарушительниц и воров, имеющих малолетних детей.

Напомним, в минувшие выходные воры во Франции похитили два грузовика с шампанским, прежде чем полиция нашла груз стоимостью 600 000 евро во время скоростной погони.

А в октябре в Польше полиция задержала мужчину, который хотел ограбить торговый центр после его закрытия и попытался притвориться манекеном, попав на камеры видеонаблюдения.