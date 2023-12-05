Глава Єврокомісії попередила Китай про торговельний дисбаланс напередодні саміту

Напередодні ключового саміту з Китаєм глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу не будуть "вічно терпіти" зростаючий дисбаланс у торгівлі з Китаєм.

Про це фон дер Ляєн сказала у вівторок в інтерв'ю кореспонденту AFP, пише "Європейська правда".

"У нас є інструменти для захисту нашого ринку", – сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа не намагається "від'єднатися" від китайського центру сили, але хоче "знизити ризики" зв'язків, які стали занадто односторонніми.

"Ми бачимо зростаючий торговий дисбаланс. За останні два роки торговельний дисбаланс подвоївся і зараз становить майже 400 мільярдів євро", – сказала вона.

"Європейські лідери не будуть за якийсь час миритися з дисбалансом у торговельних відносинах…Але ми вважаємо за краще мати рішення шляхом переговорів. І це той вибір, який, наприклад, зараз лежить на столі, і я думаю, що в інтересах Китаю також уважно придивитися до цього вибору", – додала глава ЄК.

Фон дер Ляєн разом з головою Євроради Шарлем Мішелем відвідають Пекін у четвер для участі в саміті ЄС-Китай.

Це буде перший очний саміт між брюссельськими лідерами та президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цянем з 2019 року. Саміт зосередиться на торгівлі та війнах в Україні та на Близькому Сході.

За даними видання Politico, Мішель скоротить свій візит на саміт з Китаєм на тлі ризиків, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС в середині грудня через українські питання.