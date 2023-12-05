Глава Еврокомиссии предупредила Китай о торговом дисбалансе накануне саммита

Накануне ключевого саммита с Китаем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены Европейского Союза не будут "вечно терпеть" растущий дисбаланс в торговле с Китаем.

Об этом фон дер Ляйен сказала во вторник в интервью корреспонденту AFP, пишет "Европейская правда".

"У нас есть инструменты для защиты нашего рынка", – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа не пытается "отсоединиться" от китайского центра силы, но хочет "снизить риски" связей, которые стали слишком односторонними.

"Мы видим растущий торговый дисбаланс. За последние два года торговый дисбаланс удвоился и сейчас составляет почти 400 миллиардов евро", – сказала она.

"Европейские лидеры не будут за какое-то время мириться с дисбалансом в торговых отношениях...Но мы предпочитаем иметь решение путем переговоров. И это тот выбор, который, например, сейчас лежит на столе, и я думаю, что в интересах Китая также внимательно присмотреться к этому выбору", – добавила глава ЕК.

Фон дер Ляйен вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем посетят Пекин в четверг для участия в саммите ЕС-Китай.

Это будет первый очный саммит между брюссельскими лидерами и президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цянем с 2019 года. Саммит сосредоточится на торговле и войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным издания Politico, Мишель сократит свой визит на саммит с Китаем на фоне рисков, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС в середине декабря из-за украинских вопросов.