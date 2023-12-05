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У Орбана підтвердили його зустріч із Макроном, але мети не називають

Вівторок, 5 грудня 2023, 16:11

Речник прем’єр-міністра Угорщини Барталан Хаваші підтвердив, що Віктор Орбан цього тижня поїде в Париж для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Хаваші сказав у коментарі угорському телеканалу ATV, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи справді Макрон запросив Орбана до Парижа на особисту зустріч, речник угорського прем’єра сказав: "Так, інформація відповідає дійсності, зустріч запланована на четвер (7 грудня. – Ред.)".

На прохання уточнити, що буде на порядку денному зустрічі, Хаваші відповів, що "за деталями, будь ласка, зверніться до офісу президента Французької Республіки".

Politico: Мішель скоротить візит до Китаю через погрози Орбана щодо України

Першим про візит повідомило видання Politico. За його інформацією, Макрон запросив угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. 

За даними ЗМІ, Орбан напередодні закликав голову Європейської ради Шарля Мішеля зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради. 

Угорський прем'єр раніше написав іншого листа президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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