У Орбана підтвердили його зустріч із Макроном, але мети не називають

Речник прем’єр-міністра Угорщини Барталан Хаваші підтвердив, що Віктор Орбан цього тижня поїде в Париж для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Хаваші сказав у коментарі угорському телеканалу ATV, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи справді Макрон запросив Орбана до Парижа на особисту зустріч, речник угорського прем’єра сказав: "Так, інформація відповідає дійсності, зустріч запланована на четвер (7 грудня. – Ред.)".

На прохання уточнити, що буде на порядку денному зустрічі, Хаваші відповів, що "за деталями, будь ласка, зверніться до офісу президента Французької Республіки".

Першим про візит повідомило видання Politico. За його інформацією, Макрон запросив угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

За даними ЗМІ, Орбан напередодні закликав голову Європейської ради Шарля Мішеля зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

Угорський прем'єр раніше написав іншого листа президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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