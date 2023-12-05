У Орбана подтвердили его встречу с Макроном, но цели не называют
Представитель премьер-министра Венгрии Барталан Хаваши подтвердил, что Виктор Орбан на этой неделе поедет в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Хаваши сказал в комментарии венгерскому телеканалу ATV, сообщает "Европейская правда".
На вопрос, действительно ли Макрон пригласил Орбана в Париж на личную встречу, представитель венгерского премьера сказал: "Да, информация соответствует действительности, встреча запланирована на четверг (7 декабря. – Ред.)".
На просьбу уточнить, что будет на повестке дня встречи, Хаваши ответил, что "за деталями, пожалуйста, обратитесь в офис президента Французской Республики".
Первым о визите сообщило издание Politico. По его информации, Макрон пригласил венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.
По данным СМИ, Орбан накануне призвал главу Евросовета Шарля Мишеля снять переговоры с Украиной о вступлении в ЕС с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.
Венгерский премьер ранее написал еще одно письмо президенту Евросовета, в котором пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
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